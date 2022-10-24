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Происшествия

В Пензенском районе насмерть сбили пешехода

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В воскресенье, 23 октября, в Пензенском районе погиб пешеход. ДТП случилось в 21:52 на 80-м километре дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино.

25-летний водитель, управлявший автомобилем Chevrolet Cruze, сбил 40-летнего пешехода. Тот от полученных травм скончался на месте аварии.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Ранее стало известно, что в регионе создали план мероприятий по достижению целей и показателей проекта «Безопасность дорожного движения». Согласно ему, начиная с 2023-го ежегодно на такие мероприятия будут выделять не менее 8% бюджета проекта «Безопасные качественные дороги».

Планом предусмотрено усовершенствование нерегулируемых пешеходных переходов. На них намерены установить светофоры, обустроить искусственные неровности, сделать цветное дорожное покрытие и принять другие меры для безопасности движения.

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