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Происшествия

В Мокшанском районе в ДТП погиб водитель фуры

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Вечером в субботу, 22 октября, в Мокшанском районе в ДТП погиб человек.

По предварительным данным, в 22:30 на 604-м километре федеральной трассы М5 столкнулись два большегруза: DAF с полуприцепом Schmitz и Mercedes Benz с полуприцепом Lohr Ermak.

Первым управлял 42-летний шофер, вторым - 58-летний.

«В результате происшествия водитель автомобиля DAF от полученных травм скончался на месте», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, уточнив, что по факту аварии сейчас проводится проверка.

19 сентября в Мокшанском районе две женщины пострадали в ДТП с иномарками. Тогда на 579-м километре трассы М5 дорогу не поделили Kia Rio и Chevrolet Aveo. После удара одна из машин встала поперек проезжей части, вторую выбросило в кювет.

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