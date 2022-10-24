В Мокшанском районе в ДТП погиб водитель фуры

24.10.2022 | 11:42

Вечером в субботу, 22 октября, в Мокшанском районе в ДТП погиб человек.

По предварительным данным, в 22:30 на 604-м километре федеральной трассы М5 столкнулись два большегруза: DAF с полуприцепом Schmitz и Mercedes Benz с полуприцепом Lohr Ermak.

Первым управлял 42-летний шофер, вторым - 58-летний.

«В результате происшествия водитель автомобиля DAF от полученных травм скончался на месте», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, уточнив, что по факту аварии сейчас проводится проверка.

19 сентября в Мокшанском районе две женщины пострадали в ДТП с иномарками. Тогда на 579-м километре трассы М5 дорогу не поделили Kia Rio и Chevrolet Aveo. После удара одна из машин встала поперек проезжей части, вторую выбросило в кювет.