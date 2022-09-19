В Мокшанском районе две женщины пострадали в ДТП с иномарками

19.09.2022 | 15:24

В воскресенье, 18 сентября, в Мокшанском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали несколько человек.

По предварительным данным, в 16:05 на 579-м километре трассы М5 столкнулись Kia Rio с 52-летней женщиной за рулем и Chevrolet Aveo, которым управлял 50-летний мужчина.

После удара одна из машин встала поперек проезжей части, вторую выбросило в кювет.

Женщина-водитель получила травмы, с которыми ее положили в больницу. 48-летней пассажирке Chevrolet медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.