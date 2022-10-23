На ул. Измайлова в Пензе мужчина выпал с балкона на 17-м этаже

23.10.2022 | 16:55

В воскресенье, 23 октября, в пензенском микрорайоне ГПЗ случилось ЧП: у дома на улице Измайлова прохожие обнаружили труп мужчины.

Как оказалось, он выпал с общего балкона, расположенного на 17-м этаже. От полученных травм горожанин скончался на месте.

По данным сетевого издания «ПензаИнформ», погибшему был 41 год, он проживал в доме, где произошла трагедия.

В Следственном управлении СК России по Пензенской области подтвердили факт гибели жителя областного центра, уточнив, что по данному факту в настоящее время проводится проверка.

«Устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины 1981 года рождения», - пояснила старший помощник руководителя управления Татьяна Махницкая.