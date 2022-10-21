На улице Антонова в Пензе в резервуаре загорелся битум

21.10.2022 | 17:19

В пятницу, 21 октября, на улице Антонова в Пензе случился пожар. Сигнал о ЧП поступил в главное региональное управление в 16:21.

«На территории энергоснабжающей организации произошло загорание битума внутри емкости на площади 50 кубометров. На данный момент пожар ликвидирован. На месте работают силы и средства пензенского гарнизона: привлечено 17 человек, 5 единиц техники», - сообщили в пресс-службе управления.

Никто из людей не пострадал.

9 марта 2022 года на территории ОАО «Энергоснабжающее предприятие» на ГПЗ в результате разгерметизации резервуара с битумом двое мужчин (в возрасте 60 и 48 лет) погибли, еще восемь человек получили травмы.

Тогда в Ростехнадзоре сообщили, что лопнувший резервуар был официально выведен из эксплуатации в 2009 году и исключен из состава опасного производственного объекта. По документам, он не использовался.

В проверочных мероприятиях участвовали представители прокуратуры, Ростехнадзора, МЧС, Государственной инспекции труда и Росприроднадзора. На объекте выявили многочисленные нарушения.

Затем стало известно, что поврежден и второй резервуар, на тот момент в нем находилось около 700 кубометров битума. Совместно с экспертами начали продумывать вопрос о технически безопасном решении по его опорожнению.