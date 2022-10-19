В Пензе группа мужчин ворвалась в магазин и устроила драку

19.10.2022 | 15:17

Во вторник, 18 октября, в магазине на проспекте Победы, 97, случилось ЧП: туда ворвались несколько мужчин и устроили драку.

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился представитель заведения, который рассказал, что агрессивно настроенная группа оказалась в их стенах в 21:22.

«Участники кидались стульями, и даже наличие камер их не остановило. Конфликт начался еще на улице и переместился в магазин.

В итоге сломали три стула и оставили повреждения на стойке администратора! Курьер и администратор, находившиеся в зале, получили нервные потрясения», - пояснил представитель.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области сообщили, что заявлений по поводу случившегося в правоохранительные органы не поступало.

В настоящее время сотрудники магазина ищут свидетелей драки.