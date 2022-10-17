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Происшествия

В Заречном лось после наезда машины скрылся с места ДТП

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Утром в понедельник, 17 октября, в Заречном произошел дорожный инцидент: столкнулись автомобиль и дикое копытное животное.

Об этом сообщает портал «Город Z» со ссылкой на зареченский отдел ГИБДД.

По предварительным данным, в 6:26 напротив дома № 8 на улице Конституции СССР «Нива-Шевроле», которой управлял 60-летний мужчина, наехала на лося.

Машина получила механические повреждения.

«К моменту приезда экипажа ГИБДД животного возле машины не оказалось. Предположительно, лось самостоятельно покинул место ДТП», - пишет издание.

Встреча с лесными великанами в закрытом городе не редкость. В августе даже появилась видеозапись, на которой сохатые купаются в пруду рядом с отдыхающими у воды зареченцами.

Этим летом несколько встреч с лосями произошло и в Пензе. 21 июня горожане заметили животное на улице Луначарского. На Долгорукова в тот же день едва не произошло столкновение: лось не уступил дорогу водителю и перепрыгнул через автомобиль.

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Источник — gorodz.info
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