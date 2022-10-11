В Индерке водитель попал в ДТП, пытаясь уйти от погони

11.10.2022 | 18:34

Побег от полицейских с препятствием в конце пути следования. Информация о нетрезвом водителе, движущемся по федеральной трассе М5 «Урал» на автомобиле марки BMW, поступило сотрудникам ГИБДД около 8 часов утра. Лихач направлялся в сторону Махалина Кузнецкого района.

«Законное требование инспектора ДПС об остановке водитель не выполнил и попытался скрыться. Сотрудниками Госавтоинспекции было организовано преследование. Скрываясь от экипажа дорожно-патрульной службы, водитель автомобиля BMW неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью граждан», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

В Индерке (Сосновоборский район) водитель не справился с управлением и врезался в препятствие. Через некоторое время его все-таки удалось задержать.

«Им оказался уроженец Сосновоборского района, мужчина 1996 года рождения, у которого присутствовали явные признаки алкогольного опьянения», - рассказал Валентин Новоженцев.

За это, а также за то, что не выполнил требования сотрудников полиции об остановке и выехал на полосу встречного движения, автомобилисту грозит административная ответственность.