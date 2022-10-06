Хозяин сгоревшей на Володарского машины рассказал о причине пожара

06.10.2022 | 19:46

На снятых случайными свидетелями видеокадрах и фотографиях, которые появились на страницах в социальных сетях, ярким пламенем горит красный Volkswagen Golf, припаркованный на стоянке около дома № 67 на улице Володарского.

Через несколько минут от него остались лишь обугленный металлический остов и оплавившиеся провода.

«На тушение привлекалась одна единица техники и семь человек личного состава. Пострадавших нет. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Досталось и еще одному транспортному средству. У машины, которая стояла неподалеку от Volkswagen, из-за воздействия высоких температур оплавилась одна фара.

По словам владельца сгоревшей иномарки, причиной пожара могла стать неисправность системы зажигания. Хватило всего одной искры, чтобы оставить автолюбителя без машины.