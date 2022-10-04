Происшествия

В Пензе произошла авария с КамАЗом и тремя легковушками

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Как минимум четыре автомобиля попали в аварию, случившуюся в понедельник, 3 октября, на Ново-Тамбовской улице в Пензе. Фото с места ДТП выложили в городском водительском сообществе во «ВКонтакте».

На снимках - КамАЗ с разбитой кабиной (по предварительным данным, он снес дерево и врезался в металлическое ограждение) и три легковых автомобиля (в том числе машина ДПС) с различными механическими повреждениями.

По словам очевидцев, у водителя грузовика отказали тормоза, что и стало причиной аварии. Он получил травмы и был доставлен в больницу.

Пострадал ли кто-то еще, не сообщается.

В ближайшее время сотрудникам ГИБДД предстоит провести проверку по факту случившегося и обнародовать первые официальные выводы.

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