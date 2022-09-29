В вечерней аварии на улице Аустрина погиб 46-летний пешеход

29.09.2022 | 10:55

В ГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся вечером в среду, 28 сентября, на улице Аустрина в Пензе.

Предварительно установлено, что в 19:17 около дома № 153, недалеко от пересечения с трассой М5, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 сбил мужчину 1976 года рождения.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

27 сентября на улице Карпинского 25-летний водитель «Лады-Гранты» сбил 50-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями.