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Происшествия

В вечерней аварии на улице Аустрина погиб 46-летний пешеход

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В ГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся вечером в среду, 28 сентября, на улице Аустрина в Пензе.

Предварительно установлено, что в 19:17 около дома № 153, недалеко от пересечения с трассой М5, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 сбил мужчину 1976 года рождения.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

27 сентября на улице Карпинского 25-летний водитель «Лады-Гранты» сбил 50-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — фото № 2 t.me/sova_penza58
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