Очевидец сообщил о смертельном ДТП на севере Пензы

Житель Пензы сообщил о ДТП с летальным исходом. Видео с места аварии разместили в городском водительском телеграм-сообществе вечером в среду, 28 сентября.
«Север, ул. Аустрина. Сбили пешехода. Время 20:10», - уточнил очевидец.
На кадрах - тело, лежащее на проезжей части. Рядом стоит машина ГИБДД (сотрудникам ведомства предстоит провести проверку и установить все обстоятельства случившегося).
Кто погиб в результате ДТП, не сообщается. Официальные комментарии по данному факту будут опубликованы позднее.
27 сентября авария с участием пешехода произошла на Тернопольской улице. Там пострадал ребенок.
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