Очевидец сообщил о смертельном ДТП на севере Пензы

28.09.2022 | 20:41

Житель Пензы сообщил о ДТП с летальным исходом. Видео с места аварии разместили в городском водительском телеграм-сообществе вечером в среду, 28 сентября.

«Север, ул. Аустрина. Сбили пешехода. Время 20:10», - уточнил очевидец.

На кадрах - тело, лежащее на проезжей части. Рядом стоит машина ГИБДД (сотрудникам ведомства предстоит провести проверку и установить все обстоятельства случившегося).

Кто погиб в результате ДТП, не сообщается. Официальные комментарии по данному факту будут опубликованы позднее.

27 сентября авария с участием пешехода произошла на Тернопольской улице. Там пострадал ребенок.