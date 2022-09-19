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Зареченцы простились с земляком, погибшим на Украине

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В понедельник, 19 сентября, в Заречном состоялись похороны 44-летнего Евгения Зеленова.

Мужчина летом заключил контракт на военную службу, чтобы участвовать в специальной военной операции на Украине.

Весть о его гибели пришла 12 сентября. Ее подтвердил глава Заречного Олег Климанов, опубликовав пост на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Евгений закончил школу № 221. В конце 90-х служил по контракту в войсковой части Заречного», - написал Климанов.

У Евгения Зеленова было звание старшего сержанта ВС РФ.

«Светлая память о доблестном воине и самоотверженном защитнике навсегда останется в наших сердцах», - отметил глава Заречного в завершение поста.

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Источник — фото vk.com/klimanov59
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