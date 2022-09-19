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Происшествия

В Сети обнародовали момент смертельного ДТП на трассе М5

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В группе пензенских автомобилистов соцсети «ВКонтакте» появилось видео с моментом смертельного ДТП на трассе М5 под Пензой. Авария случилась в воскресенье, 18 сентября, около 16:30.

Кадры были сделаны камерой, установленной на АЗС, которая расположена поблизости от места ДТП. В объектив попала трасса и Renault Logan на ней. Водитель перестроился из крайней левой полосы в крайнюю правую и, повернув, встал поперек.

В тот момент в попутном ему направлении двигалась фура. Шофер грузовика, видимо, заметил препятствие, нажал на тормоз, но избежать столкновения не удалось. Легковушка завертелась под большегрузом, который развернуло, занесло и начало заваливать на бок.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области, в ДТП погибла пассажирка Renault, женщина 1953 года рождения. 71-летнего водителя легкового автомобиля и двух мужчин 68 и 54 лет, находившихся в салоне, доставили в больницу.

Комментировавшие пост пензенцы задались вопросом о маневре водителя Renault Logan.

«На газон, что ли, хотел заехать?», «Куда он поехал. Он даже поворот на заправку уже пропустил?» - написали участники обсуждения.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Гость писал(a):

Бабы ещё нарожают
Мой герой!

Гость||

сначала меняют полосу а потом уже делают поворот, кто его перестраиваться учил, а фуре бы потише ехать и оттормозился бы

Гость||

Гость писал(a):

и оттормозился бы
Ага, канеш аттатрмазился ба, там стоп-кран намного эффективнее поездного на жд.. Ты фурой управлял, груженой 20 и более тонн?

Гость||

Гость писал(a):

Ага, канеш аттатрмазился ба, там стоп-кран намного эффективнее поездного на жд.. Ты фурой управлял, груженой 20 и более тонн?
если едешь 80 то оттормозишься

Гость||

Хуйня бабы ешо нарожают!!!


Имя: Гость
Комментарий:

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