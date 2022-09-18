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Происшествия

Под Пензой столкнулись легковушка и фура, погибла женщина

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В воскресенье, 18 сентября, на трассе М5 под Пензой произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Участниками аварии стали водители большегруза и легкового автомобиля. Судя по кадрам, которые появились в социальной сети «ВКонтакте», после столкновения грузовик опрокинулся и перегородил дорогу.

У легкового автомобиля деформирован кузов, его переднюю часть придавило прицепом.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области, по предварительным данным, ДТП случилось на 645-м километре трассы М5 в 16:30.

«Столкнулись Renault Logan с 71-летним водителем за рулем и Scania с полуприцепом с 45-летним шофером. В результате происшествия пассажирка Renault, женщина 1953 года рождения, от полученных травм скончалась на месте», - рассказали в отделении пропаганды.

В аварии пострадали водитель Renault, а также два его пассажира, мужчины 68 и 54 лет. Медики доставили их в больницу.

По факту происшествия проводят проверку.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

КУДА вы все так несётесь?! на ТОТ свет очереди Нет! как хорошо, что после 11 летнего стажа за рулем я бросила без сожаления!

Гость||

Фура разлеглась ,как кит выпрыгнувший на берег..

Гость||

Большинство грузов во всём мире внутри страны перевозят железнодорожным транспортом и только у нас из-за огромных тарифов ЖД перевозят фурами.


Имя: Гость
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