Под Пензой столкнулись легковушка и фура, погибла женщина

18.09.2022 | 18:14

В воскресенье, 18 сентября, на трассе М5 под Пензой произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Участниками аварии стали водители большегруза и легкового автомобиля. Судя по кадрам, которые появились в социальной сети «ВКонтакте», после столкновения грузовик опрокинулся и перегородил дорогу.

У легкового автомобиля деформирован кузов, его переднюю часть придавило прицепом.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области, по предварительным данным, ДТП случилось на 645-м километре трассы М5 в 16:30.

«Столкнулись Renault Logan с 71-летним водителем за рулем и Scania с полуприцепом с 45-летним шофером. В результате происшествия пассажирка Renault, женщина 1953 года рождения, от полученных травм скончалась на месте», - рассказали в отделении пропаганды.

В аварии пострадали водитель Renault, а также два его пассажира, мужчины 68 и 54 лет. Медики доставили их в больницу.

По факту происшествия проводят проверку.