На улице Карпинского в Пензе сгорели крыши двух домов

18.09.2022 | 13:00

В Пензе в воскресенье, 18 сентября, очевидцы сообщили о пожаре, который случился на улице Карпинского.

Дымом, идущим от горящего дома, заволокло участок дороги. Такое видео появилось в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по области, сообщение о ЧП пожарные получили в 10:25. Ликвидацией пламени занимались 33 спасателя, которые прибыли на семи спецмашинах.

Огонь уничтожил крышу пеноблочного дома общей площадью 150 кв. м, а также 15 кв. м кровли кирпичного строения по соседству.

При пожаре никто не пострадал.

Пока причины возгорания неизвестны, их установят специалисты.