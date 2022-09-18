На улице Карпинского в Пензе сгорели крыши двух домов

В Пензе в воскресенье, 18 сентября, очевидцы сообщили о пожаре, который случился на улице Карпинского.
Дымом, идущим от горящего дома, заволокло участок дороги. Такое видео появилось в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по области, сообщение о ЧП пожарные получили в 10:25. Ликвидацией пламени занимались 33 спасателя, которые прибыли на семи спецмашинах.
Огонь уничтожил крышу пеноблочного дома общей площадью 150 кв. м, а также 15 кв. м кровли кирпичного строения по соседству.
При пожаре никто не пострадал.
Пока причины возгорания неизвестны, их установят специалисты.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀