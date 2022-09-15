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Происшествия

Обстоятельства гибели сельчанина при пожаре устанавливает следствие

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В Пензенской области проводится доследственная проверка по факту смерти жителя Сердобского района при пожаре.

Трагедия произошла в ночь на четверг, 15 сентября, в селе Байка. На улице Гоголя заполыхала надворная постройка площадью 30 кв. м. Она выгорела внутри, огонь уничтожил кровлю.

«После ликвидации пожара в помещении было обнаружено тело мужчины 1958 года рождения. При осмотре каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - проинформировала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователь устанавливает все обстоятельства смерти мужчины и причины пожара.

После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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