Обстоятельства гибели сельчанина при пожаре устанавливает следствие

15.09.2022 | 12:02

В Пензенской области проводится доследственная проверка по факту смерти жителя Сердобского района при пожаре.

Трагедия произошла в ночь на четверг, 15 сентября, в селе Байка. На улице Гоголя заполыхала надворная постройка площадью 30 кв. м. Она выгорела внутри, огонь уничтожил кровлю.

«После ликвидации пожара в помещении было обнаружено тело мужчины 1958 года рождения. При осмотре каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - проинформировала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователь устанавливает все обстоятельства смерти мужчины и причины пожара.

После завершения проверки будет принято процессуальное решение.