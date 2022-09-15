В Сердобском районе при пожаре погиб житель села Байка

15.09.2022 | 10:27

В ночь на четверг, 15 сентября, в Сердобском районе пожар унес жизнь человека.

В 0:47 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на улице Гоголя в селе Байка. На место прибыли три спецавтомобиля и 7 человек личного состава.

Пламя охватило надворную постройку площадью 30 кв. м. Она выгорела внутри, огонь уничтожил кровлю.

«Обнаружен погибший - мужчина 1958 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причины возгорания устанавливают специалисты.

Той же ночью сильный пожар случился в селе Поселки Кузнецкого района. Его тушили 18 человек с использованием 6 единиц спецтехники. Сгорели деревянный дом площадью 98 кв. м, баня, надворная постройка и гараж.

Двумя сутками ранее в Поселках при пожаре в садовом домике погиб его 74-летний хозяин.