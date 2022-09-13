В Пензенской области пропал 33-летний мужчина

13.09.2022 | 08:08

В Пензенской области объявили в розыск 33-летнего мужчину. Пропал Алексей Александрович Рыжов из села Малый Труев Кузнецкого района. Место его нахождения неизвестно с воскресенья, 11 сентября.

По данным волонтеров регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт», рост мужчины 164 см, телосложение xудощавое, глаза серо-голубые, волосы темно-русые с проседью, стрижка короткая.

Он одет в черную куртку, брюки хаки. На голове светло-коричневая кепка, на ногах темно-коричневые полуботинки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию: 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к пензенцам волонтеры.

Кроме того, сообщить о месте нахождения пропавшего можно в полицию, по телефону: 112.