В ДТП под Пензой погиб пассажир автомобиля Lifan

13.09.2022 | 19:10

В Пензенской области выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погиб один человек и пострадали еще двое. Инцидент произошел во вторник, 13 сентября.

Фото искореженного автомобиля, лежащего в поле, опубликовали в городском сообществе во «ВКонтакте».

«По предварительным данным, в 13:40 на 29-м км дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино водитель автомобиля Lifan (мужчина 1979 года рождения) допустил съезд с последующим опрокидыванием», - уточнили в региональном управлении ГИБДД.

В результате один из пассажиров иномарки (1982 года рождения) скончался на месте. Водитель и еще один мужчина (1979-го) были доставлены в больницу.

По факту случившегося начата проверка. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить, что стало причиной аварии.