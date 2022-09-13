Происшествия

В ДТП под Пензой погиб пассажир автомобиля Lifan

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В Пензенской области выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погиб один человек и пострадали еще двое. Инцидент произошел во вторник, 13 сентября.

Фото искореженного автомобиля, лежащего в поле, опубликовали в городском сообществе во «ВКонтакте».

«По предварительным данным, в 13:40 на 29-м км дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино водитель автомобиля Lifan (мужчина 1979 года рождения) допустил съезд с последующим опрокидыванием», - уточнили в региональном управлении ГИБДД.

В результате один из пассажиров иномарки (1982 года рождения) скончался на месте. Водитель и еще один мужчина (1979-го) были доставлены в больницу.

По факту случившегося начата проверка. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить, что стало причиной аварии.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Пойду кутьи поем

Гость||

Он точно по дороге ехал? Больше похоже на сафари по огородам.

Гость||

На повороте на рощу прямо поехал?

Гость||

Бабы ещё нарожают

Гость||

Гость писал(a):

На повороте на рощу прямо поехал?
да, решил экономить бензин и поехал напрямую. настоящим дебилам повороты не нужны))

Гость||

Гость писал(a):

Бабы ещё нарожают
еще миллионы таких


Имя: Гость
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