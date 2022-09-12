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Происшествия

В Пензенском районе грибница заблудилась в лесу

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В Пензенском районе спасатели отправились на поиски потерявшейся в лесу женщины.

Вызов им поступил в 13:00 10 сентября. Сообщалось, что женщина собирала шиповник и грибы в районе деревни Лемзяйки и заблудилась.

Поиск увенчался успехом. Потерявшаяся грибница оказалась в порядке, медицинская помощь ей не потребовалась, сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

В сезон любители тихой охоты часто теряются в лесах. Спасатели напоминают им о необходимости уходить за грибами с заряженным телефоном, иметь с собой запас калорийных продуктов, нож, фонарик и зажигалку.

Потерявшимся людям советуют оставаться на месте, подавать звуковой сигнал, прислушиваться в ответ и ни в коем случае не пускаться в путь ночью.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

Грибница или мицелий это вегетативное тело грибов, а не тётенька, которая по грибы пошла


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