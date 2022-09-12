В Пензенском районе грибница заблудилась в лесу

В Пензенском районе спасатели отправились на поиски потерявшейся в лесу женщины.
Вызов им поступил в 13:00 10 сентября. Сообщалось, что женщина собирала шиповник и грибы в районе деревни Лемзяйки и заблудилась.
Поиск увенчался успехом. Потерявшаяся грибница оказалась в порядке, медицинская помощь ей не потребовалась, сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.
В сезон любители тихой охоты часто теряются в лесах. Спасатели напоминают им о необходимости уходить за грибами с заряженным телефоном, иметь с собой запас калорийных продуктов, нож, фонарик и зажигалку.
Потерявшимся людям советуют оставаться на месте, подавать звуковой сигнал, прислушиваться в ответ и ни в коем случае не пускаться в путь ночью.
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Грибница или мицелий это вегетативное тело грибов, а не тётенька, которая по грибы пошла