В Пензенском районе грибница заблудилась в лесу

12.09.2022 | 16:34

В Пензенском районе спасатели отправились на поиски потерявшейся в лесу женщины.

Вызов им поступил в 13:00 10 сентября. Сообщалось, что женщина собирала шиповник и грибы в районе деревни Лемзяйки и заблудилась.

Поиск увенчался успехом. Потерявшаяся грибница оказалась в порядке, медицинская помощь ей не потребовалась, сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

В сезон любители тихой охоты часто теряются в лесах. Спасатели напоминают им о необходимости уходить за грибами с заряженным телефоном, иметь с собой запас калорийных продуктов, нож, фонарик и зажигалку.

Потерявшимся людям советуют оставаться на месте, подавать звуковой сигнал, прислушиваться в ответ и ни в коем случае не пускаться в путь ночью.