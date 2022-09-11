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Происшествия

На улице Луначарского под колесами «Газели» провалился асфальт

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В Пензе в воскресенье, 11 сентября, на пересечении улиц Луначарского и Толстого автомобиль «Газель» попал в ДТП.

Заднее колесо фургона ушло в дыру, неожиданно образовавшуюся в дорожном покрытии.

Снимки автомобиля, попавшего в ловушку, разместили в группе пензенских автомобилистов соцсети «ВКонтакте». Автор отметил, что они были сделаны в 17:00.

Машина провалилась недалеко от пешеходного перехода. К месту инцидента прибыли сотрудники ДПС.

Один из комментаторов отметил, что проезжал по данному участку ранее 11-го числа и все было в порядке.

«Там теплотрассу делали, вот и ушел асфальт», - пояснил другой пензенец.

В начале июля на улице Луначарского также провалилось дорожное покрытие. Яма образовалась у дома № 6 рядом с колодцем. На этом месте часто паркуют автомобили, поскольку поблизости находятся многочисленные магазины.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Как говорят «без комментариев».

Гость||

Гость писал(a):

Гость|11.09.2022 17:58|

Как говорят «без комментариев».

Ну отчего же, комментарии должны давать правоохранители. Потому как на реконструкции набережной правоохранители, правда московские, усекли возможное прикарманивание аж 32 лямов.

Гость||

Шо, опять??

Гость||

На выборы спешил за новых руководителей,а яму враги подстроили...

Гость||

Ништяк


Имя: Гость
Комментарий:

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