На улице Луначарского рядом с колодцем провалился асфальт

07.07.2022 | 21:03

Сильно повезло водителю машины, который проехал над бездной без вреда для авто. Следы шин на асфальте отпечатались, перерезав яму. Провал образовался у колодца рядом с бордюром напротив дома на Луначарского, 6.

Здесь часто паркуются автомобили, которые подъезжают к многочисленным магазинам. Легко угодить в ловушку.

«Особенно в вечернее время, в ночное», - отметил прохожий.

Грунт рядом с шахтой колодца осыпался не сам по себе. Что-то повлияло.

«Наверное, потому что изначально чего-то недоставало и, когда пошла вода, все смыло», - предположил пензенец.

Судя по засыпанной щебнем яме рядом с колодцем, ремонт был не очень давно. Утрамбовали почву неплотно, камешков насыпали мало - асфальтовое полотно над пустотой провисло и обвалилось.