Из жизни

На улице Луначарского рядом с колодцем провалился асфальт

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Сильно повезло водителю машины, который проехал над бездной без вреда для авто. Следы шин на асфальте отпечатались, перерезав яму. Провал образовался у колодца рядом с бордюром напротив дома на Луначарского, 6.

Здесь часто паркуются автомобили, которые подъезжают к многочисленным магазинам. Легко угодить в ловушку.

«Особенно в вечернее время, в ночное», - отметил прохожий.

Грунт рядом с шахтой колодца осыпался не сам по себе. Что-то повлияло.

«Наверное, потому что изначально чего-то недоставало и, когда пошла вода, все смыло», - предположил пензенец.

Судя по засыпанной щебнем яме рядом с колодцем, ремонт был не очень давно. Утрамбовали почву неплотно, камешков насыпали мало - асфальтовое полотно над пустотой провисло и обвалилось.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

У 12 дома на Ставского два провала рядом,и что?

Гость||

Безопасно и Качественно Провалился))

Гость||

У дома по Дзержинского 15 тоже провалился , Месяц назад. и Н И Ч Е Г О !

Гость||

провал поднятия с колен...

Гость||

А почему не показали дорогу около Луначарского,7 (около Моей родни), скверик у Луначарского,6 и 8 - там лет 40 постоянно болото, провал в грунте на Луначарского,53 около входа в магазин - туда уже падали детишки...

Вся Стрела в разрухе, а местные депутатики полностью забили на свой микрорайон!!!

Имя: Гость
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