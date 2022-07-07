На улице Луначарского рядом с колодцем провалился асфальт

Сильно повезло водителю машины, который проехал над бездной без вреда для авто. Следы шин на асфальте отпечатались, перерезав яму. Провал образовался у колодца рядом с бордюром напротив дома на Луначарского, 6.
Здесь часто паркуются автомобили, которые подъезжают к многочисленным магазинам. Легко угодить в ловушку.
«Особенно в вечернее время, в ночное», - отметил прохожий.
Грунт рядом с шахтой колодца осыпался не сам по себе. Что-то повлияло.
«Наверное, потому что изначально чего-то недоставало и, когда пошла вода, все смыло», - предположил пензенец.
Судя по засыпанной щебнем яме рядом с колодцем, ремонт был не очень давно. Утрамбовали почву неплотно, камешков насыпали мало - асфальтовое полотно над пустотой провисло и обвалилось.
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У 12 дома на Ставского два провала рядом,и что?