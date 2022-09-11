На улице Толстого под колесами «Газели» провалился асфальт

11.09.2022 | 17:45

В Пензе в воскресенье, 11 сентября, на пересечении улиц Толстого и Луначарского автомобиль «Газель» попал в ДТП.

Заднее колесо фургона ушло в дыру, неожиданно образовавшуюся в дорожном покрытии.

Снимки автомобиля, попавшего в ловушку, разместили в группе пензенских автомобилистов соцсети «ВКонтакте». Автор отметил, что они были сделаны в 17:00.

Машина провалилась недалеко от пешеходного перехода. К месту инцидента прибыли сотрудники ДПС.

Один из комментаторов отметил, что проезжал по данному участку ранее 11-го числа и все было в порядке.

«Там теплотрассу делали, вот и ушел асфальт», - пояснил другой пензенец.

В начале июля на улице Луначарского также провалилось дорожное покрытие. Яма образовалась у дома № 6 рядом с колодцем. На этом месте часто паркуют автомобили, поскольку поблизости находятся многочисленные магазины.