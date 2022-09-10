В Пензенской области ищут 60-летнего Александра Чеботова

10.09.2022 | 10:05

В Пензенской области пропал 60-летний житель села Студенка Пачелмского района Александр Алексеевич Чеботов. Его местонахождение неизвестно с 3 сентября.

Ориентировка на сельчанина размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост Александра Чеботова - 165 см, телосложение худощавое, глаза голубые. Он острижен наголо и носит усы.

Был одет в черную кофту, зеленые камуфляжные штаны, обувь - черные галоши.

Всех, кому что-либо известно об Александре Чеботове, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.