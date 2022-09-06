На дорогах Пензенской области погибли две косули и лось

06.09.2022 | 13:38

В Пензенской области за два дня под колесами автомобилей погибли три диких копытных животных.

1 сентября в Нижнеломовском районе жертвой наезда стал лось, а на трассе Тамбов - Пенза (район не уточняется) - косуля.

Еще одна косуля погибла 2-го числа в Камешкирском районе.

Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 160 тысяч рублей: стоимость косуль оценивается в 40 тысяч, лося - в 80 тысяч.

В пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области напомнили, сентябрь - время гона копытных животных.

В данный период года они активно передвигаются и становятся менее осторожными. Таким образом, при движении по дорогам, проходящим через лесные массивы, необходимо быть особенно внимательным и соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных.