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Происшествия

В селе Пыркино пропала пенсионерка с розовыми прядями в волосах

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В селе Пыркино Бессоновского района волонтеры объявили сбор на поиск 63-летней местной жительницы Антонины Витальевны Шкребтиенко.

Информация об этом появилась на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте» в воскресенье, 4 сентября.

Сообщается, что 4-го числа пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении.

Рост пропавшей женщины 160 сантиметров, телосложение среднее. У нее карие глаза и светлые волосы с розовыми прядями.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении сельчанки, просят позвонить на горячую линию по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

У нее карие глаза и светлые волосы с розовыми прядями
отчего розовые.

Гость||

Почему не написали что она низенькая?


Имя: Гость
Комментарий:

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