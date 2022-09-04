В селе Пыркино пропала пенсионерка с розовыми прядями в волосах

04.09.2022 | 15:04

В селе Пыркино Бессоновского района волонтеры объявили сбор на поиск 63-летней местной жительницы Антонины Витальевны Шкребтиенко.

Информация об этом появилась на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте» в воскресенье, 4 сентября.

Сообщается, что 4-го числа пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении.

Рост пропавшей женщины 160 сантиметров, телосложение среднее. У нее карие глаза и светлые волосы с розовыми прядями.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении сельчанки, просят позвонить на горячую линию по номеру 8-800-700-54-52 или 112.