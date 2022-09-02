В Пензе разыскивают невысокую женщину с темно-красными волосами

02.09.2022 | 08:03

В Пензе пропала 38-летняя горожанка Светлана Николаевна Сироткина. Женщина исчезла больше месяца назад, о ее местонахождении неизвестно с 27 июля.

В пятницу, 2 сентября, об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост Светланы - 155 см, телосложение среднее, волосы темно-красные, окрашенные, глаза голубые.

Что из одежды было на ней в день пропажи, неизвестно.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный) или по номеру 112», - обратились к населению добровольцы.