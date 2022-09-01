Происшествия

В Пензе ищут свидетелей ДТП на Окружной улице

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В Пензе правоохранители разыскивают очевидцев наезда на пешехода на Окружной улице.

Авария случилась 15 августа около 7:20. Рядом с домом № 2 на Окружной неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 46-летнюю женщину, рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Она получила травмы, а водитель с места происшествия скрылся.

Тех, кто стал свидетелем данного происшествия, просят позвонить в Госавтоинспекцию по номерам: 59-91-26, 59-90-47, 59-90-02.

Также можно прийти в областную ГИБДД на улице Бакунина, 181, в Пензе.

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Гость||

Зачем тратили бюджетные (народные) деньги на установку камер, если "проку на волос нет в них"? Или не тратились, а деньги банально по карманам распихали?

Гость||

Всхрюк пошёл

Гость||

камеры стоят не там где могут наехать,а там где можно больше срубить бабла.....

Гость||

Гость писал(a):

Зачем тратили бюджетные (народные) деньги на установку камер, если "проку на волос нет в них"? Или не тратились, а деньги банально по карманам распихали?
собирать бабло, камеры только с этой целью стаят ну или установить кто буханку хлеба или бутылку спер у комерсов, случись что окажется в это время камера была на профилактическом ремонте итп

Гость||

Когда с байкерами справитесь？ Каждую ночь гоняют. Мы каждый пешеходный переход знаем когда едем по Окружной потому что мы ЖИВЕМ ТАМ. Сбили те кто ГОНЯЮТ.Окружная превратилась в гоночный трек и особенно по ночам черт вас всех возьми！Пора подумать о так называемом сдерживании движения！Сколько было тут ДТП и погибло народа！И по ночам просто необходим патруль - что вытворяют байкеры до безнаказанности и до беспредела и хулиганства подающего пример многим！И по лесу уже гоняют что говорить о человеческой жизни...Примите меры！


Имя: Гость
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