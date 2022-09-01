В Пензе ищут свидетелей ДТП на Окружной улице

В Пензе правоохранители разыскивают очевидцев наезда на пешехода на Окружной улице.
Авария случилась 15 августа около 7:20. Рядом с домом № 2 на Окружной неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 46-летнюю женщину, рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.
Она получила травмы, а водитель с места происшествия скрылся.
Тех, кто стал свидетелем данного происшествия, просят позвонить в Госавтоинспекцию по номерам: 59-91-26, 59-90-47, 59-90-02.
Также можно прийти в областную ГИБДД на улице Бакунина, 181, в Пензе.
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Зачем тратили бюджетные (народные) деньги на установку камер, если "проку на волос нет в них"? Или не тратились, а деньги банально по карманам распихали?