В Пензе ищут свидетелей ДТП на Окружной улице

01.09.2022 | 09:36

В Пензе правоохранители разыскивают очевидцев наезда на пешехода на Окружной улице.

Авария случилась 15 августа около 7:20. Рядом с домом № 2 на Окружной неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 46-летнюю женщину, рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Она получила травмы, а водитель с места происшествия скрылся.

Тех, кто стал свидетелем данного происшествия, просят позвонить в Госавтоинспекцию по номерам: 59-91-26, 59-90-47, 59-90-02.

Также можно прийти в областную ГИБДД на улице Бакунина, 181, в Пензе.