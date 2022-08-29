В Пензе осы построили гнездо в песочнице детсада

29.08.2022 | 13:26

В детском саду на улице Рахманинова в Пензе прогулки детей стали небезопасными. В песочнице на одном из участков обнаружили осиное гнездо.

Завхоз учреждения позвонил в Пензенский пожарно-спасательный центр. Он сообщил о находке и пояснил, что осы ведут себя агрессивно, угрожая здоровью детей и персонала садика.

«Спасатели обработали гнездо химсоставом, удалили его из песочницы и вывезли с территории детского сада», - сообщили пожарно-спасательном центре.

Песочница в Пензе не в первый раз становится опасным местом для игр. Так, ранее в августе горки песка на проспекте Строителей облюбовала гадюка.

Змея сначала ползала по детской площадке, а после укрылась в песочнице. Сотрудники пожарно-спасательного центра поймали ее и вывезли в лес.