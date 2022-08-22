В Пензе на детской площадке спасатели поймали гадюку

22.08.2022 | 12:32

В воскресенье, 21 августа, во дворе дома № 15 на проспекте Победы в Пензе в песочнице на детской площадке местные жители обнаружили змею.

Пензенцы сообщили о незваной гостье по телефону экстренной службы 112. Оттуда информацию передали в пожарно-спасательный центр.

Спасатели прибыли по адресу и отловили гадюку. Как сообщили в ГБУ «ППСЦ», пресмыкающееся вывезли в лесную зону и выпустили.

Это не первый случай, когда жители областного центра сталкиваются с ядовитыми змеями. 9 мая гадюку видели в подземном переходе на Пензе-I, но она заползла в укрытие, откуда достать ее было невозможно.

А через некоторое время змею заметили у расположенного неподалеку торгового центра «Красные холмы» на улице Суворова. Специалисты отловили ее, отнесли в Арбековский лес и там выпустили.

В июне 2019 года спасателям также поступило два сообщения за день об обнаружении в помещениях живых змей. Одну поймали в магазине, другая заползла в квартиру многоэтажки. Оба инцидента случились в Терновке.