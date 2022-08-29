В Пензе начали проверку после трагической гибели малыша

29.08.2022 | 14:30

Следователи начали проверку по факту гибели мальчика 2019 года рождения на улице Измайлова в Пензе.

Днем в воскресенье, 28 августа, ребенок выпал из окна лестничной площадки на восьмом этаже. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

По сведениям, которыми располагает сетевое издание «ПензаИнформ», трагедия произошла в присутствии родителей.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Следственное управление в очередной раз призывает взрослых быть внимательными, исключить нахождение детей в помещениях с открытыми окнами, так как это может привести к трагедии», - обратилась к пензенцам старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.