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Происшествия

В Пензе начали проверку после трагической гибели малыша

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Следователи начали проверку по факту гибели мальчика 2019 года рождения на улице Измайлова в Пензе.

Днем в воскресенье, 28 августа, ребенок выпал из окна лестничной площадки на восьмом этаже. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

По сведениям, которыми располагает сетевое издание «ПензаИнформ», трагедия произошла в присутствии родителей.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Следственное управление в очередной раз призывает взрослых быть внимательными, исключить нахождение детей в помещениях с открытыми окнами, так как это может привести к трагедии», - обратилась к пензенцам старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость||

Вы что издеваетесь? Какая по счету статья на эту тему? Это их работа, нас что по каждому несчастному, уголовному, административному делу будут оповещать? У людей горе,делайте свою работу молча.

Гость||

Непонятно, как трёхлетний ребёнок забрался на подоконник на лестничной площадке. Окна расположены приблизительно на полутораметровой высоте.

Гость||

а потмо проверка показала что виноваты родители, кто слабее и кому хуже всего тот и будет виноват

Имя: Гость
Комментарий:

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