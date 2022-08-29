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Происшествия

Правоохранители прокомментировали гибель ребенка на ул. Измайлова

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В УМВД России по региону прокомментировали трагедию, которая произошла в воскресенье, 28 августа, на улице Измайлова в Пензе.

В 12:30 в полицию поступило сообщение о том, что из окна лестничной площадки, расположенной на 8-м этаже, выпал мальчик 2019 года рождения.

От полученных травм ребенок скончался на месте.

Ранее о трагедии в Telegram-канале «ГПЗ онлайн» рассказали очевидцы. По сведениям, которыми располагает сетевое издание «ПензаИнформ», малыш выпал из окна в присутствии родителей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В УМВД России по региону прокомментировали трагедию
Ну и где эти самые обещанные комментарии?

Гость||

Не статья а просто БОМБА! Все подробно в деталях, в тонкостях, события все разжеваны, спасибо автору, постарался, не поленился....Теперь все понятно.

Гость||

на все воля Иеговы

Гость||

Не пишите глупость. У родителей такое горе. Совсем обалдели со своим иеговой.

Гость||

А как могло случиться на лестничной площадке, а не в квартире упал 3 летний ребенок?

Гость||

Начальник УМВД по Пензенской области Гаврилин на обращения граждан не отвечает, приём граждан не ведёт.

Имя: Гость
Комментарий:

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