Правоохранители прокомментировали гибель ребенка на ул. Измайлова

29.08.2022 | 10:57

В УМВД России по региону прокомментировали трагедию, которая произошла в воскресенье, 28 августа, на улице Измайлова в Пензе.

В 12:30 в полицию поступило сообщение о том, что из окна лестничной площадки, расположенной на 8-м этаже, выпал мальчик 2019 года рождения.

От полученных травм ребенок скончался на месте.

Ранее о трагедии в Telegram-канале «ГПЗ онлайн» рассказали очевидцы. По сведениям, которыми располагает сетевое издание «ПензаИнформ», малыш выпал из окна в присутствии родителей.