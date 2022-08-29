Правоохранители прокомментировали гибель ребенка на ул. Измайлова

В УМВД России по региону прокомментировали трагедию, которая произошла в воскресенье, 28 августа, на улице Измайлова в Пензе.
В 12:30 в полицию поступило сообщение о том, что из окна лестничной площадки, расположенной на 8-м этаже, выпал мальчик 2019 года рождения.
От полученных травм ребенок скончался на месте.
Ранее о трагедии в Telegram-канале «ГПЗ онлайн» рассказали очевидцы. По сведениям, которыми располагает сетевое издание «ПензаИнформ», малыш выпал из окна в присутствии родителей.
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penzainform.ru писал(a):Ну и где эти самые обещанные комментарии?