В Пензе на улице Измайлова погиб трехлетний ребенок

28.08.2022 | 18:50

В воскресенье, 28 августа, в Пензе в результате падения с высоты погиб 3-летний ребенок. О трагедии очевидцы сообщили в Telegram-канале «ГПЗ онлайн».

Около 14:30 мальчик упал с 7-го этажа дома на улице Измайлова. Травмы, полученные ребенком, оказались несовместимыми с жизнью.

На фото, прикрепленном к посту, можно увидеть реанимобиль и полицейскую машину, прибывшие к месту происшествия.

По сведениям, которыми располагает сетевое издание «ПензаИнформ», малыш выпал из окна квартиры. Несчастье случилось в присутствии родителей.