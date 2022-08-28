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Происшествия

В Пензе на улице Измайлова погиб трехлетний ребенок

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В воскресенье, 28 августа, в Пензе в результате падения с высоты погиб 3-летний ребенок. О трагедии очевидцы сообщили в Telegram-канале «ГПЗ онлайн».

Около 14:30 мальчик упал с 7-го этажа дома на улице Измайлова. Травмы, полученные ребенком, оказались несовместимыми с жизнью.

На фото, прикрепленном к посту, можно увидеть реанимобиль и полицейскую машину, прибывшие к месту происшествия.

По сведениям, которыми располагает сетевое издание «ПензаИнформ», малыш выпал из окна квартиры. Несчастье случилось в присутствии родителей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото t.me/gpzonline
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Гость||

Срочно запретить москитные сетки!

Гость||

мамаши и папаши!!! Ваши дети хоть и ангелы, но у них НЕТ крыльев!!! наплодили - СМОТРИТЕ!!! это же ВАШИ дети!!!

Гость||

Мозги у родителей есть? Замки на окна от детей поставить слабо?

Гость||

Очень соболезную, это кошмар.

Гость||

Как же так получилось?Больше нет слов...

Гость||

Какое горе...

Имя: Гость
Комментарий:

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