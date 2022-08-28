В Пензенской области прекратились поиски пропавшего ребенка

28.08.2022 | 14:40

В Пензенской области завершились поиски 10-летнего жителя поселка Титово Пачелмского района.

27 августа ребенок ушел из дома в неизвестном направлении. Около 22:00 в тот же день на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» появился пост о сборе добровольцев и начале поиска.

Волонтеры несколько часов разыскивали ребенка. В 14:18 появилось сообщение о том, что мальчик найден, жив. Подробности не раскрываются.

Пока официальной информации о случившемся нет. Оценку инцидента предстоит дать компетентным органам.