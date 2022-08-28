В Пензенской области ищут пропавшего 10-летнего мальчика

28.08.2022 | 01:51

На странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о розыске ребенка.

10-летний Дмитрий Соколов пропал в поселке Титово Пачелмского района 27 августа. Он ушел из дома в неизвестном направлении.

Мальчик был одет в сине-серую кофту с синими рукавами, серо-синюю футболку, темно-серые спортивные штаны, фиолетовые резиновые сапоги, серо-голубую бейсболку.

Ребенок имеет рост 130 см, худощавое телосложение, короткие русые волосы, карие глаза.

Всех, кто имеет информацию о Диме Соколове, просят сообщить ее по телефонам: 8(800) 700-54-52 или 112.