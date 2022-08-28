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Происшествия

На видео попало жесткое задержание нарушителя на выезде из Пензы

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Вечером в субботу, 27 августа, пензенец снял на камеру момент задержания водителя после погони сотрудников ГИБДД. Инцидент произошел на трассе М5 на выезде из областного центра.

Видео появилось в группе пензенских автомобилистов соцсети «ВКонтакте».

На кадрах к автомобилю нарушителя подбегают сотрудники ДПС. Они распахивают дверь и силой вытаскивают мужчину наружу, затем, удерживая, укладывают на дорогу.

Автор ролика предположил, что автомобилист был пьян.

Происшествие прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Сотрудники ДПС заметили нарушителя рядом с домом № 144 на улице Аустрина. Водитель ВАЗ-2114, по всей видимости, управлял автомобилем в состоянии опьянения. Правоохранители жестом подали знак, требуя остановиться, однако были проигнорированы.

«Инспекторами ГИБДД было организовано преследование данного транспортного средства, в ходе которого водителю при помощи специального громкоговорящего устройства неоднократно было предъявлено требование об остановке. Однако мужчина не реагировал и продолжал движение», - рассказали в отделении пропаганды.

Нарушителя в итоге удалось остановить. Этот момент и попал на видео.

«Поскольку водитель пытался скрыться и не выполнял неоднократные законные требования сотрудников полиции об остановке, продолжал движение, создавая угрозу гражданам и сотрудникам Госавтоинспекции, в соответствии со статьей 20 федерального закона «О полиции» №3-ФЗ в отношении него была применена физическая сила», - объяснили в отделении пропаганды.

Предположения правоохранителей оправдались: управлявший «четырнадцатой» мужчина 1993 года рождения был нетрезв, алкотестер «Юпитер» показал 1,073 промилле, то есть сильную степень опьянения.

Водитель признал свою вину, на него был составлен протокол об административном правонарушении. «Четырнадцатую» забрали на спецстоянку.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Представляете, как теперь этого алконавта будут защищать в комментариях?

Гость||

Какая жестокость к Россиянину.Виновные должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Гость||

Замечательно. Надо было ему там на месте как следует навалять.

Гость||

Отнять у этого молодого ещё хроника всё, и его вонючую четырку и права пожизненно. Хорошо хоть не успел делов натворить , алканафт несчастный.ДПСникам респект.Мордой эту тварь надо было об асфальт,чтоб не убегал.

Гость||

Не такой уж и молодой 30 лет.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Замечательно. Надо было ему там на месте как следует навалять.

=============================

Да. Полезный ролик.

Гость||

Навалять и навалить.

Гость||

Гость писал(a):

Навалять и навалить.
Навальнист какой!

Имя: Гость
Комментарий:

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