В Пензенской области в ДТП пострадали двое детей

В субботу, 27 августа, в Пензенской области случилось ДТП, в котором пострадали два ребенка.
По предварительным данным, в 10:30 на 4-м километре автодороги Мокшан - Нижний Новгород - Саратов столкнулись Hyundai Creta, которым управлял 55-летний мужчина, и ВАЗ-2106, за рулем которого находился 58-летний водитель.
В ДТП пострадали оба водителя, а также три пассажира автомобиля Hyundai Creta: женщина 1969 года рождения, мальчик 2012-го и девочка 2016-го. Все пятеро получили травмы, их доставили в больницу.
«Будут они госпитализированы или отпущены, станет известно позднее. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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Зачем же эти великовозрастные дурачки такое устроили?