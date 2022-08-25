На Ладожской улице в Пензе сгорел Nissan

25.08.2022 | 15:31

В четверг, 25 августа, в соцсети «ВКонтакте», появилось видео пожара у дома № 63 на Ладожской.

На кадрах запечатлен пылающий автомобиль, к которому бегут с рукавами пожарные. Рядом стоит еще одна машина - на нее может перекинуться огонь.

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что сигнал поступил на пульт дежурного в 14:08. На место происшествия прибыли 10 человек личного состава на 2 спецавтомобилях.

«Произошло загорание двух автомобилей: Nissan и «Лады-Приоры». Пострадавших и погибших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Случаи, когда в Пензенской области горят транспортные средства, не редкость. Поздним вечером 10 августа на тамбовской трассе пламя охватило BMW. Его тушили 4 человека личного состава, прибывшие на спецавтомобиле.

9 августа на Транспортной улице в Заречном вспыхнул автомобиль Jaguar XF. Огонь охватил площадь в 4 кв. м, пожарные ликвидировали его в кратчайшие сроки. Люди не пострадали.