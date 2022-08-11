Происшествия

На тамбовской трассе под Пензой сгорел BMW

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Поздним вечером в среду, 10 августа, на тамбовской трассе загорелся автомобиль.

Видеозапись с места происшествия размещена в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте».

«Горит автомобиль. Вчера (10.08), время 23:57 на выезде из Пензы, в сторону Александровки», - пояснил автор.

Подробности рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сигнал поступил на пульт дежурного в 23:42: на 275-м километре трассы Тамбов - Пенза в Пензенском районе горит BMW.

На место прибыли четыре человека личного состава на спецавтомобиле.

«В машине выгорел моторный отсек и часть салона на площади 4 квадратных метра», - рассказали в пресс-службе о последствиях возгорания.

Во вторник, 9 августа, на Транспортной улице в Заречном вспыхнул автомобиль Jaguar XF. Огонь охватил площадь в 4 кв. м, пожарные ликвидировали его в кратчайшие сроки. В ЧП никто не пострадал.

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Источник — vk.com/sova_penza
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Гость||

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Гость||

Гость писал(a):

Сколько раков сняли?
Раком сняли только тебя.

Гость||

Колхозное гбо, говнозвук? Задолжал? Закурил?

Гость||

Гость писал(a):

Колхозное гбо, говнозвук? Задолжал? Закурил?
Случайно,по незнанию включил поворотник и замкнуло.

Имя: Гость
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