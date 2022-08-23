Очевидцы рассказали о гибели мотоциклиста в центре Пензы

Очевидцы рассказали о серьезной аварии в центре Пензы, в результате которой, предположительно, погиб человек. Инцидент произошел в ночь на вторник, 23 августа, на пересечении улиц Суворова и Кулакова.
«Жесткое ДТП с участием мотоциклиста. Время 1:20», - сообщили подписчикам пензенского телеграм-канала для водителей.
Местный житель поделился фотографией, на которой запечатлено скопление машин (в том числе спецавтомобилей).
Другой интернет-пользователь выложил в комментариях снимок с накрытым телом, лежащим на асфальте.
«Мотоциклист погиб», - уточнил он.
Другие обстоятельства аварии неизвестны. В региональном управлении ГИБДД случившееся пока не прокомментировали.
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Может потише будет,гоняют ночами с рёвом и мешают людям спать...