Происшествия

Очевидцы рассказали о гибели мотоциклиста в центре Пензы

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Очевидцы рассказали о серьезной аварии в центре Пензы, в результате которой, предположительно, погиб человек. Инцидент произошел в ночь на вторник, 23 августа, на пересечении улиц Суворова и Кулакова.

«Жесткое ДТП с участием мотоциклиста. Время 1:20», - сообщили подписчикам пензенского телеграм-канала для водителей.

Местный житель поделился фотографией, на которой запечатлено скопление машин (в том числе спецавтомобилей).

Другой интернет-пользователь выложил в комментариях снимок с накрытым телом, лежащим на асфальте.

«Мотоциклист погиб», - уточнил он.

Другие обстоятельства аварии неизвестны. В региональном управлении ГИБДД случившееся пока не прокомментировали.

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Источник — фото t.me/sova_penza58
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Гость||

Может потише будет,гоняют ночами с рёвом и мешают людям спать...

Гость||

Скмоликвидация бывает.

Гость||

Уважаемые мотоциклисты, будьте мотоциклистами, а не хрустами. Тогда и сезонов будет больше, чем один.

Гость||

Сколько еще этих хрустов должно погибнуть, чтобы им подобные уяснили себе наконец, что гонять в 1:30 с ревущими пердаками - это верный путь к самоликвидации?

Гость||

Очередной самоубийца.

Гость||

Чем меньше самоубийц, тем спокойнее горожанам, т.к. они себя ведут на дорогах омерзительно. Гоняют по ночам, рёв ужасный.

Гость||

Чуть будет спокойнее пензенцам.

Гость||

А гонять на мотоцикле обязательно в городе? Загородные трассы и заброшенные аэродромы не так в кайф?

Имя: Гость
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