Гадюка в песочнице в Пензе попала на видео

23.08.2022 | 10:38

Горожанин Намиг Сараманов прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» кадры, снятые у дома № 15 на проспекте Строителей. В объектив его камеры попала гадюка.

Змея свободно ползала по детской площадке, а потом нашла себе укрытие в песочнице. Возможно, опасное пресмыкающееся не сразу бы заметили дети, пришедшие играть туда.

Видео было сделано в воскресенье, 21 августа, в 15:44.

Местные жители вызвали сотрудников пожарно-спасательного центра. Специалист отловил гадюку, ее вывезли в лесную зону, где выпустили.

Гадюки не редкость в Пензе. На вид эта змея короткая, около 40-50 см, на спине - зигзагообразный рисунок. После ее укуса человек чувствует сильную боль, появляется отек, температура, которая может держаться несколько дней. Умереть от яда гадюки едва ли возможно, но крайне неприятные ощущения гарантированы.