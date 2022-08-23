Гадюка в песочнице в Пензе попала на видео

Горожанин Намиг Сараманов прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» кадры, снятые у дома № 15 на проспекте Строителей. В объектив его камеры попала гадюка.
Змея свободно ползала по детской площадке, а потом нашла себе укрытие в песочнице. Возможно, опасное пресмыкающееся не сразу бы заметили дети, пришедшие играть туда.
Видео было сделано в воскресенье, 21 августа, в 15:44.
Местные жители вызвали сотрудников пожарно-спасательного центра. Специалист отловил гадюку, ее вывезли в лесную зону, где выпустили.
Гадюки не редкость в Пензе. На вид эта змея короткая, около 40-50 см, на спине - зигзагообразный рисунок. После ее укуса человек чувствует сильную боль, появляется отек, температура, которая может держаться несколько дней. Умереть от яда гадюки едва ли возможно, но крайне неприятные ощущения гарантированы.
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Умереть можно запросто, а если ещё и аллергик, то в течение 5-10 минут.