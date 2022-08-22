Происшествия

В Пензенской области случилось еще две трагедии на воде

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В Пензенской области продолжают регистрировать случаи смерти на воде. Тела двух мужчин были обнаружены в водоемах в пятницу, 19 августа.

Об инцидентах сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В 11:52 в полицию Пензенского района поступила информация о том, что в Барском пруду в селе Воскресеновка нашли тело 26-летнего мужчины. Он числился пропавшим без вести с 10 июля.

Это не первое ЧП в зоне отдыха у пруда. 16 августа там на глазах свидетелей утонул 36-летний купальщик.

Также трагедия произошла в Бессоновском районе. В 19:44 в полицию сообщили, что из Суры рядом с поселком 10-я Артель извлекли тело мужчины. Его личность в настоящий момент устанавливается.

По фактам инцидентов проводится проверка.

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