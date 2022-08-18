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Происшествия

В Пензенском районе в пруду утонул купальщик

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Во вторник, 16 августа, в Пензенской области произошел еще один трагический случай на воде.

В Барском пруду в селе Воскресеновка Пензенского района во время купания утонул мужчина 1986 года рождения. Это произошло на глазах у свидетелей.

Сообщение о несчастном случае поступило в ОМВД по Пензенскому району поступило в 18:56. Информацию передали в Пензенский пожарно-спасательный центр.

«17 августа спасатели-водолазы провели поиск в предполагаемом месте утопления. Тело мужчины было обнаружено, извлечено из воды и передано представителям полиции», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Несмотря на то, что по приметам после 2 августа купаться не следует, жители Пензенской области продолжают окунаться в реки и пруды. Иногда исход заплывов бывает летальным.

Так, 10 августа юноша 2000 года рождения, отдыхавший с друзьями на берегу Суры, на их глазах нырнул и не вернулся.

В этот же день в Шемышейском районе в реке Узе обнаружили погибшим мужчину 1949 года рождения, который с 8 августа числился без вести пропавшим, а в реке Чирчимке в селе Новый Чирчим Камешкирского района - труп местной жительницы 1929 года рождения.

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Источник — фотоpozhar.pnzreg.ru
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Гость||

Водяной забрал к себе

Гость||

Раков сколько сняли?

Гость||

интерерсно а что чуствует труп после утопления?

Гость||

Гость писал(a):

интерерсно а что чуствует труп после утопления?
Проведи над собой эксперимент, а потом всем расскажешь.

Имя: Гость
Комментарий:

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