В Пензе пропал пожилой мужчина в футболке и спортивных штанах

22.08.2022 | 08:06

В Пензе пропал 76-летний мужчина. Владимир Петрович Авдеев ушел из дома в воскресенье, 21 августа. В конце того же дня на его поиски отправились волонтеры регионального отряда «Лиза Алерт».

Известно, что рост мужчины 164 см, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы седые. Он одет в темно-зеленую футболку, темно-синие спортивные штаны, на ногах коричневые кроссовки.

В ночь на 22 августа в городе работал поисковый штаб, однако найти мужчину не удалось.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию: 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к пензенцам волонтеры.

Сообщить о возможном месте нахождения пенсионера можно и по номеру: 112.