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Происшествия

В Пензе произошло несколько ДТП с участием детей

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За минувшие выходные несколько детей стали участниками дорожно-транспортных происшествий, случившихся в Пензе.

По предварительным данным, в субботу, 20 августа, в 14:05 у дома № 15 на Бекешской Toyota Land Cruiser с 51-летним водителем наехал на 5-летнего мальчика.

В тот же день в 17:20 45-летняя женщина, управлявшая автомобилем Volkswagen Jetta, сбила 10-летнего велосипедиста. Инцидент произошел у дома № 27 на улице Дзержинского.

В воскресенье, 21 августа, в 21:30 напротив дома № 98 на улице Володарского столкнулись автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился 35-летний мужчина, и автобус ЛиАЗ-529222 с 54-летним шофером.

В аварии пострадал маленький пассажир автобуса - мальчик 2021 года рождения.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, все три ребенка были госпитализированы с телесными повреждениями. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства аварий.

Также 21 августа на перекрестке улиц Чкалова и Куйбышева произошел еще один инцидент: около 12:30 столкнулись ВАЗ-2110 и патрульный автомобиль полиции. Пострадал 4-летний ребенок, находившийся в салоне «десятки». Малыша доставили в больницу имени Н. Ф. Филатова. Медики оказали ему помощь, госпитализация не потребовалась.

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