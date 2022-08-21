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Происшествия

На ул. Куйбышева столкнулись «Лада» и машина полиции

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В воскресенье, 21 августа, на пересечении улиц Куйбышева и Чкалова в Пензе случилось ДТП с двумя легковыми автомобилями.

Снимки с места происшествия сетевому изданию «ПензаИнформ» прислал горожанин Сергей.

Участниками аварии стали водители «Лады» и полицейского автомобиля. От удара у первой машины покорежена правая сторона, задняя пассажирская дверь деформирована, вторая получила повреждения передней части.

О пострадавших пензенец не сообщил. Официальной информации о случившемся пока нет.

По словам Сергея, светофор на перекрестке до сих пор не работает. Его установили около месяца назад.

6 августа на этом же перекрестке также случилась авария: автомобиль Hyundai Creta въехал в столб. Люди не пострадали. 17 июня 2021 года на этом же перекрестке столкнулись Kia Rio и «Лада-Веста». От удара обе машины развернуло поперек проезжей части, одна из них угодила на газон.

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