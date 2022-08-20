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Происшествия

В Пензе 24 пожарных боролись с пламенем в Веселовке

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Поздним вечером пятницы, 19 августа, в частном секторе Веселовки в Пензе случился сильный пожар.

Видео с места событий размещено в соцсети «ВКонтакте». На нем видно, как в ночной темноте полыхает зарево и поднимаются черные клубы дыма.

Подробности рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сигнал, что в 2-м Вологодском проезде горит дом № 8Б, поступил на пульт дежурного в 22:33. На борьбу с огнем прибыли 24 человека на 5 спецавтомобилях.

«Сгорела кровля с последующим обрушением, выгорело внутри всей бани (частично деревянной, частично блочной) площадью 70 кв. м. Погибших, пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе ведомства.

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Источник — vk.com/sova_penza
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