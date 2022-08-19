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Происшествия

В ночном клубе Пензы пьяный посетитель изувечил женщине лицо

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Ранним утром в ночном клубе на улице Суворова в Пензе разгорелся конфликт, закончившийся для одной из посетительниц травмами.

В 5:00 экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя улицы города, получил сигнал тревоги из увеселительного заведения. Через несколько минут росгвардейцы были на месте.

Как выяснилось, несколько женщин отдыхали за столиком, когда нетрезвый мужчина решил оказать одной из них знаки внимания. Она отказала навязчивому кавалеру в общении.

Мужчина разозлился и начал хамить. Но этим дело не кончилось: распалившись, он схватил попавшиеся под руку ножницы и расцарапал ими женщине щеку, а затем схватил стул и нанес ей удар в лицо.

«Стражи порядка задержали 41-летнего нарушителя и для дальнейшего разбирательства передали его сотрудникам полиции. 47-летняя потерпевшая доставлена в больницу», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Кавалер праведно разгневался.В 5 утра уже нет смысла отказывать.

Гость||

Нормальные женщины в такое время спят. Так как утром на работу. А это похоже вообще то были представительницы самой древней профессии. У каждой профессии есть свои плюсы и минусы.. эти получили просто получили травму на производстве. Может быть им работодатель даже премию выпишет...

Гость||

Пять утра,ночной клуб,ножницы под рукой......

Гость||

Какой же интересной жизнью люди живут, а тут работа, дом, семья, рутина

Гость||

Ситуация напоминает сцену из фильма ночной дозор)

Гость||

А ножом слабо было дурень

Гость||

09.32. 47-летняя ночная бабочка? Ну-ну

И куда же таких на «работу» берут? Из 20-леток с упругим телом очередь на панель за «простыми» деньгами

Гость||

Иногда проще дать, чем объяснять почему не хочется. Распалила своим 47-летним предклимаксическим телом мачо и в отказ. Теперь проблемы с врачами надолго, а надо было всего навсего блевануть ему на грудь и обеспечить козлу стойкую импотенцию

Гость||

Чё старуха 47и лет делает в клубе?

Гость||

Больше питейных заведей и алкомаркетов и тогда жизнь наладится

Гость||

"Добрые" жители д. Пенза, сейчас вообще то лето у многих отпуска!

И каждый в праве проводить свой отдых где и когда пожелает!

Хорошего рабочего дня.

Гость||

Таких не стоит обслуживать не скорой ни полицией, пусть эти дикари сами себя перебьют.

Гость||

Гость писал(а):

> Чё старуха 47и лет делает в клубе?

=====

Пьёт коктейли,слушает музыку,танцует , треплется с подружками.

Весело проводит время ,и без перспективы на потрахаться.

На потрахаться здесь глянуть не на что, и если тетеньку эта проблема интересует она едет в Турцию имеет более качественный и полезный секс от выбритых-отмытых смуглых красавцев

Гость||

Гость писал(a):

Чё старуха 47и лет делает в клубе?
Доживёшь - узнаешь.

Гость||

А я там какал недавно!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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