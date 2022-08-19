В ночном клубе Пензы пьяный посетитель изувечил женщине лицо

19.08.2022 | 09:14

Ранним утром в ночном клубе на улице Суворова в Пензе разгорелся конфликт, закончившийся для одной из посетительниц травмами.

В 5:00 экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя улицы города, получил сигнал тревоги из увеселительного заведения. Через несколько минут росгвардейцы были на месте.

Как выяснилось, несколько женщин отдыхали за столиком, когда нетрезвый мужчина решил оказать одной из них знаки внимания. Она отказала навязчивому кавалеру в общении.

Мужчина разозлился и начал хамить. Но этим дело не кончилось: распалившись, он схватил попавшиеся под руку ножницы и расцарапал ими женщине щеку, а затем схватил стул и нанес ей удар в лицо.

«Стражи порядка задержали 41-летнего нарушителя и для дальнейшего разбирательства передали его сотрудникам полиции. 47-летняя потерпевшая доставлена в больницу», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.