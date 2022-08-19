Пропавший в Воронеже мужчина может находиться в Пензе

19.08.2022 | 09:48

Между Воронежем и Пензой ведутся поиски 36-летнего мужчины. Об этом сообщается на странице воронежского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Дмитрий Вячеславович Кучурин, 1986 года рождения, г. Воронеж - г. Пенза. С 12 августа его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», - говорится в ориентировке.

Рост Дмитрия Кучурина - 180 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза серые.

Мужчина был одет в темно-синюю с белыми пятнами футболку, светло-синие шорты.

Всех, кому что-либо известно о судьбе Дмитрия Кучурина, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.